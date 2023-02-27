РФ атакувала Донеччину, Харківщину, Херсонщину: є загиблий та поранені

росія атакує мирне населення

Упродовж 26 лютого росіяни масовано обстрілювали з артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Харківської області

У ніч проти 27 лютого росіяни завдали двох ракетних ударів по Мирнограду. Упродовж минулої доби Росія 97 разів атакувала населені пункти Херсонської області. У Вовчанську Харківської області один зі снарядів вдарив по приватному подвір'ю, 73-річний чоловік зазнав поранень.

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Донеччина

У ніч проти 27 лютого росіяни завдали двох ракетних ударів по Мирнограду. Ракетами С300 пошкодили 4 приватних будинки та стадіон. Минулося без жертв.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

На Волноваському напрямку під обстріли потрапили Вугледар, Новоукраїнка та Богоявленка.

На Донецькому напрямку одна людина поранена і 4 будинки пошкоджені у Гірнику; у Гострому пошкоджені будинок і крамницю, ще 1 будинок зазнав пошкоджень в Курахівці.

Нічні обстріли зафіксовані в Мар’їнській та Очеретинській громадах. В Авдіївці протягом ночі були поодинокі влучання, а зранку – росіяни двічі атакували житлову та промислову зони міста.

На Горлівському напрямку поранена одна людина і пошкоджені 3 будинки в Костянтинівці, ще 1 будинок пошкоджений в Предтечиному, йдеться в повідомленні.

У Бахмуті під обстріли потрапили 9 багатоповерхівок і дитсадок, у Васюківці Соледарської ТГ – 6 будинків.

Херсонщина

Упродовж минулої доби росіяни 97 разів атакували населені пункти області. Били з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БПЛА та БМП.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА.

Житлові квартали Херсона 21 раз потрапили під російський вогонь. Унаслідок обстрілів є пошкодження домівок місцевих жителів.

Через атаку РФ одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень.

Харківщина

Упродовж минулої доби росіяни масовано обстрілювали з артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

У Вовчанську один зі снарядів вдарив по приватному подвір'ю. Унаслідок атаки пошкоджений будинок, знищені гараж та господарська споруда. На місці удару сталася пожежа.

73-річний чоловік зазнав поранень, його госпіталізували.

У Курилівці Куп'янського району обстрілами пошкоджені приватний будинок та гараж, йдеться в повідомленні.

🔻 У ніч проти 27 лютого росіяни використали БПЛА для масованої атаки на Хмельницький. Одна людина загинула, четверо зазнали поранень. По Запоріжжю Росія застосувала ракети С-300. Нічна повітряна тривога в столиці тривала 5 з половиною годин.