РФ стурбована вибухами в Маріуполі – британська розвідка

звіт британської розвідки

Вибухи стались на складі боєприпасів в аеропорту, на двох паливних складах і на сталеливарному заводі, який Росія використовує як військову базу.

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Про це йдеться в щоденному огляді Міноборони Великої Британії.

«Росія, ймовірно, стурбована тим, що незрозумілі вибухи відбуваються в зоні, яку вона раніше оцінювала як таку, що виходить за межі звичайних українських ударних можливостей. Хоча Маріуполь був значно зруйнований на початку війни, він важливий для РФ, тому що це найбільше місто, захоплене у 2022 році, яке вона все ще контролює, і розташоване на ключовому логістичному шляху», – йдеться в звіті британської розвідки.

Загалом, з 21 лютого росіяни повідомили про щонайменше 14 вибухів в районі тимчасово окупованого Росією Маріуполя.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 February 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0cX28D5RdE — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 27, 2023

🔻 24 лютого у Міноборони Великої Британії заявили, що Росія розпочала новий етап у війні проти України.

🔻 23 лютого британська розвідка повідомляла, що Росія може знову спробувати штурмувати Вугледар.