звіт британської розвідки

РФ стурбована вибухами в Маріуполі – британська розвідка

Опубліковано:

Український військовослужбовець прямує на передові позиції поблизу Вугледара, Україна, 22 лютого, 2023 року
Український військовослужбовець прямує на передові позиції поблизу Вугледара, Україна, 22 лютого, 2023 року © Evgeniy Maloletka / AP
Автор тексту: Олександра Стара

Вибухи стались на складі боєприпасів в аеропорту, на двох паливних складах і на сталеливарному заводі, який Росія використовує як військову базу.

Реклама

Про це йдеться в щоденному огляді Міноборони Великої Британії.

«Росія, ймовірно, стурбована тим, що незрозумілі вибухи відбуваються в зоні, яку вона раніше оцінювала як таку, що виходить за межі звичайних українських ударних можливостей. Хоча Маріуполь був значно зруйнований на початку війни, він важливий для РФ, тому що це найбільше місто, захоплене у 2022 році, яке вона все ще контролює, і розташоване на ключовому логістичному шляху», – йдеться в звіті британської розвідки.

Загалом, з 21 лютого росіяни повідомили про щонайменше 14 вибухів в районі тимчасово окупованого Росією Маріуполя.

 

🔻 24 лютого у Міноборони Великої Британії заявили, що Росія розпочала новий етап у війні проти України.

🔻 23 лютого британська розвідка повідомляла, що Росія може знову спробувати штурмувати Вугледар.

Завантажити додаток