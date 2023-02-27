СБУ затримала очільників катівні, яку РФ облаштувала під час окупації Херсона
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Під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні СБУ спільно з ДБР викрила очільників та охоронців російської катівні, які облаштували на території захопленої пенітенціарної установи.
Серед затриманих — колишній заступник начальника місцевої виправної колонії, який під час тимчасової окупації міста підтримав росіян.
«Після захоплення пенітенціарної установи він добровільно пішов на співпрацю з РФ і погодився увійти до керівного складу створеного росіянами «управління служби виконання покарань у Херсонській області». Перебуваючи на «посаді» він організовував незаконне утримання викрадених українців у камерах російської в’язниці. У застінках до потерпілих застосовували психологічний тиск, тортури і погрози вбивства», — йдеться у повідомлені.
За даними СБУ, чоловік за вказівкою РФ намагався «придушити рух опору в регіоні».
Ще одним колаборантом виявився очільник «відділу комунально-побутового, інтендантського та господарського забезпечення» колишньої російської тюрми. Він відповідав за продовольче забезпечення адміністрації окупаційного органу.
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«Інший зрадник – раніше працював у Херсонському СІЗО, але після 24 лютого минулого року погодився на пропозицію РФ увійти до складу «відділу охорони колонії». Там він разом із ще одним викритим колаборантом брав участь у каральних рейдах проти місцевих жителів, які чинили спротив росіянам», — додали у СБУ.
Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності. (ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 ККУ).
Усім вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання від вартою.
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