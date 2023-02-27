СБУ знешкодила в Одесі агентурну мережу ФСБ

агентура кремля

Серед затриманих – місцевий житель, який працював помічником підсанкційного депутата Костянтина Мальчікова з Криму.

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Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисники розвідували місця дислокації стратегічно важливих об’єктів оборонно-промислового комплексу України і коригували російські ракетні удари по критичній інфраструктурі регіону.

Одесита завербував кадровий співробітник ФСБ під час поїздки українця на півострів ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Після 24 лютого 2022 року російський агент намагався виявити локації українських підприємств в Одеській області, які виготовляють оборонну продукцію для потреб ЗСУ, йдеться в повідомленні.

Затриманий передавав розвіддані про місця базування і переміщення підрозділів Сил оборони та «звітував» про результати російських повітряних атак на українські об’єкти.

У створеному телеграм-чаті одесит зібрав «однодумців», які інформували «адміністратора» про помічену українську військову техніку.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, пише пресслужба.

Іншим учасником агентури ФСБ виявився прокремлівський блогер Олександр Сініцин, який з 2014 року переховується від правосуддя в Рязані. Сініцин працював позаштатним кореспондентом центральних телеканалів РФ, зазначила СБУ.

Після переїзду до Росії затриманий створив пропагандистський телеграм-канал «Типова Одеса» для поширення деструктивного контенту.

Сініцину готується повідомлення про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

🔻 21 лютого СБУ затримала старосту селища, який допомагав РФ під час наступу.

🔻 18 лютого суд оголосив вирок директору Russia Today, який закликав до геноциду українців.

🔻 10 лютого СБУ повідомила про підозру Тетяну Монтян у зв'язку із виправдовуванням нею збройної агресії РФ проти України.