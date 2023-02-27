США ніколи не визнають анексію Криму Росією – Держдеп
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Дев'ять років тому Росія вторглася в Україну та захопила Крим, що є явним порушенням міжнародного права, українського суверенітету та територіальної цілісності.
Про це йдеться в офіційній заяві.
«Сполучені Штати вітають зусилля української Кримської платформи зосередити увагу світової спільноти на продовженні російської окупації. США не визнають і ніколи не визнають нібито анексію півострова росією. Крим – це Україна», – наголосив речник Держдепу США Нед Прайс.
Кримська платформа – ініційований Україною міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова, зміцнення європейської та глобальної безпеки.