США ніколи не визнають анексію Криму Росією – Держдеп

Речник Держдепу Нед Прайс © Manuel Balce Ceneta / AP

Автор тексту: Олександра Стара

Дев'ять років тому Росія вторглася в Україну та захопила Крим, що є явним порушенням міжнародного права, українського суверенітету та територіальної цілісності.