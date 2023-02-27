Тайвань анонсував новий пакет допомоги для України на $56 млн

Допомога союзників

Міністерство закордонних справ країни виділило 1,8 мільярда тайваньських доларів (приблизно $56 млн — ред.) на відбудову цивільної та критичної інфраструктури, яка постраждала внаслідок агресії РФ проти України, повідомляє Caribbean News Global, покликаючись на заяву МЗС.

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Зокрема фінансуватиметься відновлення лікарень, шкіл, енергооб’єктів, водопостачання, мостів та транспортної інфраструктури.

«24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, спровокувавши найбільший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни та змушений переїзд мільйонів українців. Нападаючи на іншу країну, Росія знехтувала світовим осудом і санкціями, порушила Статут ООН і проігнорувала заснований на правилах міжнародний порядок», — йдеться в прес-релізі МЗС.

У відомстві також зазначили, що повномасштабна збройна агресія РФ проти України призвела до серйозного підриву глобального миру і стабільності.

«Китайська Республіка (Тайвань) приєднується до миролюбних демократичних партнерів у всьому світі в засудженні дій Росії»», — додали у МЗС.

🔻 З 24 лютого 2022 року Тайвань вже передав Україні 27 тонн медтоварів та понад 700 тонн гумдопомоги, а також понад $41 млн для розміщення українців, які тікають від війни в інших країнах.

🔻 24 лютого у WSJ повідомили, що США збільшать присутність своїх військ на Тайвані на тлі загроз з боку Китаю.

🔻9 січня Китай вдруге за місяць провів військові навчання навколо Тайваню. Тоді за 24 години було виявлено 57 китайських літаків і чотири військово-морських кораблі, що рухалися навколо острова. 28 літаків влетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню.