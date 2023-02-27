ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю Ekathimerini розповіла, що вже навесні Єврокомісія має оголосити попередній звіт щодо виконання Україною семи рекомендацій ЄК.

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«Наразі ми завершили необхідні кроки у семи відповідних сферах (боротьба з корупцією, верховенство права, медіа, плюс все, що стосується прав і свобод людей). Тепер ми чекаємо на оцінку Європейської комісії та її подальші рекомендації», — зазначила віцепрем’єрка.

Вона додала, що вже навесні буде попередній звіт Єврокомісії, який має окреслити чи успішно Україна справилась із виконанням рекомендації ЄК.

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«Виходячи з цього, все, що ми повинні зробити з нашого боку, буде зроблено до кінця року. Ми сподіваємося, що це може створити необхідний політичний імпульс для початку переговорів», – додала Стефанішина.

🔻 9 лютого президентка Єврокомісії заявила, що Україна рухається до ЄС вражаючими темпами, але попереду ще багато роботи.

🔻 3 лютого Єврокомісія оцінила здатність України, Молдови та Грузії стати членами ЄС.

🔻 3 лютого Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала 72% завдань ЄС.

🔻 19 січня під час виступу у ВР президент Євроради заявив, що не може бути вільної Європи без вільної України. «Україна – це ЄС, а ЄС – це Україна», – додав він.

🔻 2 січня в Офісі президента повідомили, що 24-й саміт Україна-ЄС запланований на 3 лютого. Попередній саміт відбувся 12 жовтня 2021 року у Києві.

🔻 13 грудня 2022 року міністри країн-членів ЄС на спільному засіданні підтвердили прогрес України у виконанні семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членства в ЄС.