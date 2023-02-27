Єврокомісія та Польща запускають ініціативу з пошуку депортованих до РФ українських дітей

Повернення українських дітей

Єврокомісія та польська влада збиратимуть докази щодо викрадення дітей, а згодом притягуватимуть винних до відповідальності, повідомила речниця Єврокомісії Дана Спінант на брифінгу у Брюсселі.

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Насамперед йдеться про насильницьке вивезення українських дітей з окупованих РФ територій.

«За оцінками, з початку вторгнення російські війська відправили тисячі українських дітей до Росії. Викрадення українських дітей – це велика соціальна проблема, трагедія та злочин», — зауважила речниця Єврокомісії.

Ініціатива Єврокомісії та Польщі працюватиме за підтримки агентств ООН, зазначила Спінант.

«Мета – об’єднати сили для збору доказів, щоб знайти викрадених дітей, а відповідальні за злочини були притягнуті до відповідальності», — додала речниця.

Вона розповіла, що детальна інформація про ініціативу буде надана за кілька днів.

У 10 пакеті санкцій проти РФ запроваджені також і обмеження проти осіб, які причетні до викрадення українських дітей і вивезення їх до Росії.

🔻 22 лютого стало відомо, що російського омбудсмана Тетяну Москалькову підозрюють у причетності до депортації українських дітей, у зв'язку з чим на неї можуть бути накладені санкції з боку міжнародних партнерів, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

🔻 Того ж дня уповноважена президента України з прав дитини Дар’я Герасимчук повідомила, що Україні вдалося ідентифікувати понад 16 тисяч дітей, викрадених Росією.