Євросоюз розширив і продовжив на рік санкції проти Білорусі

Санкції ЄС проти Білорусі

Санкції розширено та продовжено у зв’язку із причетністю Білорусі до російської агресії проти України та утисків демократичних свобод та прав людини в країні, йдеться у офіційному журналі ЄС.

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Дію санкцій продовжено до 28 лютого 2024 року, йдеться у повідомленні.

«…зважаючи на важку ситуацію, що зберігається в Білорусі, та залучення Білорусі у злочинну агресію Російської Федерації проти України доцільно залишити в силі всі заходи, що були застосовані Європейським Союзом», — ухвалила Рада ЄС.

Водночас вона внесла до санкційного переліку додатково ще 21 фізичну особу та дві установи — ТОВ «Синезис» та ВАТ «Білоруська калійна компанія».

🔻 26 лютого повідомлялося, що США заборонили експорт великої групи товарів до РФ та Білорусі.

🔻 21 лютого стало відомо, що у Білорусі офіційно запровадили страту за державну зраду.