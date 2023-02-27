Є загиблий та десятки поранених: у Туреччині знову стався землетрус

Землетрус у Туреччині

Землетрус магнітудою 5,6 бали стався у провінції Малатья, пише Анадолу. Внаслідок стихійного лиха загинула 1 особа, 69 отримали поранення, повідомили в управлінні щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD).

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Епіцентр поштовхів, зафіксованих о 12:04 за місцевим часом, розташовувався в районі Ешилюрт. В результаті зруйновані більше 20 будівель, повідомляють в AFAD.

На місці працюють рятівники: наразі 5 людей дістали з-під завалів.

В AFAD закликали населення перебувати на відстані від постраждалих будівель.

Після сильного землетрусу в Туреччині 6 лютого кількість афтершоків перевищила 10 тисяч, заявив представник агентства з надзвичайних ситуацій країни Орхан Татар.

🔻 25 лютого повідомлялося, що кількість жертв землетрусу у Туреччині зросла до понад 44 тисяч людей.

Понад 11 тисяч місцевих і міжнародних пошуково-рятувальних підрозділів продовжували працювати на місцях та розбирати завали.

За даними AFAD, землетруси магнітудою 7,7 і 7,6 бали вразили 11 провінцій Туреччини — Кахраманмараш, Хатай, Ґазіантеп, Адіяман, Малатья, Адана, Діярбакир, Кіліс, Османіє, Шанлиурфа та Елязиг. Близько 13,5 мільйонів людей постраждали від руйнівних підземних поштовхів.