WizzAir повідомила про призупинення польотів з і до Кишинева

НЕБЕЗПЕКА НАД МОЛДОВОЮ

Авіакомпанія з 14 березня призупинить польоти з і до Кишинева у звʼязку з небезпечністю повітряного простору над Молдовою, повідомляє AGERPRES, покликаючись на заяву Wizz Air.

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«Безпека пасажирів та екіпажу залишається основним пріоритетом для Wizz Air, і в силу останніх подій у Молдові та високого, але не неминучого ризику в повітряному просторі країни, Wizz Air прийняла важке, але відповідальне рішення призупинити всі рейси до Кишинева з 14 березня», — йдеться у повідомлені.

Інформацію про призупинення рейсів підтвердили в Управлінні цивільної авіації Молдови.

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Також компанія призупиняє маршрути з Кишинева до Будапешта та Праги без заміни на прямі альтернативи.

У Wizz Air зазначили, що клієнти, які вже мають заброньовані квитки до Кишинева, «отримають сповіщення електронною поштою та зможуть вибрати безкоштовне бронювання іншого квитка з відшкодуванням 120% початкового тарифу, сплаченого у вигляді кредиту для майбутніх бронювань або відшкодування 100% вартості квитка».

У WizzAir запевнили, що продовжать працювати в аеропорту в Яссах, збільшивши кількість рейсів у Берлін, Барселону, Мілан, Бергамо, Болонью, Рим, Ларнаку та Лондон.

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