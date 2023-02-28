Близько 40% полонених Росією – цивільні, є навіть діти – Буданов

полонені в рф

90% всіх військовополонених росіяни захопили в перші дні повномасштабного вторгнення.

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Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив в інтерв'ю «Голосу Америки».

«Там купа жінок, на жаль, і дітей, всілякі там старости, поштарі, залізничники, мери, двірники є. Там всі є», – зазначив Буданов.

За його словами, імена 99% полонених «зрозумілі» Україні. Проте, заручники, про яких Київ ще не знає, «ймовірніше за все є».

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🔻 16 лютого додому повернулися 100 військових і один цивільний. Більшість повернених військових — захисники Маріуполя.

🔻 24 січня стало відомо, що Україна передала РФ список із 748 поранених українських військовополонених.

🔻 13 січня омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що більше як 20 тисяч цивільних українців перебувають у полоні РФ.

🔻 12 січня Україна повернула тіла 54 захисників із Оленівки. Зробити це вдалося після складних переговорів і за посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

🔻 11 січня український та російський омбудсмени в Туреччині обговорили питання активізації обміну військовополоненими та пораненими.