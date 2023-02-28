Військові навчання

Американські військові наразі тренують українських захисників використанню ракетних системі «Патріот» у Форт-Стілл, штат Оклахома, повідомляє CNN, покликаючись на заяву високопоставленого чиновника з питань оборони США.

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«Збройні сили США незабаром завершать підготовку та оснащення першої в Україні батареї "Патріот"», — зазначив генерал-лейтенант Дуглас Сімс II, директор з операцій Об'єднаного комітету начальників штабів США.

За інформацією видання, це перший раз, коли Пентагон уточнив, коли може завершитися навчання.

«Ми впевнені, що українці використовуватимуть «Патріоти» з тим самим досвідом, який вони демонструють щодня зі своїми нинішніми можливостями протиповітряної оборони», — додав Сімс.

Сполучені Штати та їхні союзники вже підготували понад 4 000 українських військових.

«Колективні навчання тривають по всій Європі і різко збільшують українські об'єднані збройні формування. Загалом, з січня американські військові підготували понад 1000 українців, в результаті чого загальна кількість підготовлених Сполученими Штатами військовослужбовців становить трохи більше 4000», — додав генерал-лейтенант.

🔻27 лютого перший батальйон ЗСУ завершив навчання з експлуатації БМП М2 «Бредлі».

🔻2 лютого аташе з питань оборони України у США Борис Кременецький повідомив, що військові ЗСУ через кілька тижнів завершать опанування ППО «Патріот» у США.