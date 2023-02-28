СИТУАЦІЯ В МОРІ

В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться вже 17 кораблів РФ. 28 лютого 2023 року.

З них п'ять носіїв крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом у 32 ракети, повідомили у Командуванні Військово-морських сил Збройних сил України.

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Також в Азовському морі РФ зараз утримує на бойовому чергуванні 1 корабель, а в Середземному морі — 10, із них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом у 72 ракети.

🔻 28 лютого керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що збільшення російських ракетоносіїв у морі пов'язане з тим, що РФ не повністю контролює ситуацію навколо своїх пунктів базування.

🔻 27 лютого речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров повідомив, що вже 12 російських кораблів продовжують перебування на безпечній відстані від контрольованого Україною берега.

🔻 25 лютого керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону, що російських кораблів у Чорному морі побільшало вдвічі.