Гендиректор МАГАТЕ висловив занепокоєння щодо ризиків ядерної безпеки на ЗАЕС

ЯДЕРНА НЕБЕЗПЕКА

Протягом останніх кількох тижнів ситуація на Запорізької АЕС стає дедалі небезпечнішою через стрілянину поблизу станції та проблеми з єдиною резервною лініє електропередач, заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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«Звук артилерійської стрілянини поблизу української Запорізької атомної електростанції та тимчасова втрата єдиної резервної лінії електропередач, що залишилася, ще раз підкреслили постійні ризики ядерної безпеки», — зазначив Гроссі.

Експерти МАГАТЕ, які зараз перебувають на ЗАЕС повідомили, що 27 лютого вони почули близько 20 «детонацій», «очевидно, в районі станції».

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Вони також розповіли, що резервну лінію електропередач на станції було відключено вранці 25 лютого «через звук військової активності на відстані, потім ненадовго відновлено, але того ж ранку знову було втрачено». Відключення сталося на відстані від станції на іншому березі Дніпра. Лінію електропередач відновили 26 лютого вдень.

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«Це тривожна тенденція, яка свідчить про актуальність та важливість створення на Запорізькій АЕС охоронної зони ядерної безпеки», – підкреслив Гроссі.

Він також висловив занепокоєння щодо триваючих затримок ротації експертів МАГАТЕ на станції, заявивши, що нинішня команда мала бути замінена більше трьох тижнів тому.

🔻 20 лютого МЗС України повідомило, що Росія заблокувала ротацію МАГАТЕ на ЗАЕС.

🔻 12 лютого міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що росіяни свідомо експлуатують обладнання ЗАЕС таким чином, щоб Україна в майбутньому не могла підключити її до енергомережі.

🔻 20 січня Гендиректор МАГАТЕ закликав якнайшвидше створити зону безпеки навколо ЗАЕС.

🔻18 січня МАГАТЕ розпочав роботу на Чорнобильській та Рівненській АЕС.

🔻17 січня Рафаель Гроссі повідомив, що місія МАГАТЕ розпочинає роботу на Рівненській АЕС.

🔻16 січня стало відомо, що місія МАГАТЕ прибула на Південноукраїнську АЕС.

🔻 10 січня в Держатомрегулюванні повідомили, що найближчим часом постійні моніторингові місії Міжнародного агентства з атомної енергії розгорнуть на всіх українських АЕС.