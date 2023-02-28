Заяви Путіна про загрозу розпаду РФ спрямовані на залучення підтримки всередині країни – ISW

Президент Росії звинуватив колективний Захід у тому, що вже є «викладені на папері» плани знищення Російської Федерації в її нинішньому вигляді. Такими висловлюваннями Путін намагається розпалити серед демократій страх щодо нестабільності, яка настане після розпаду Росії.

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Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські офіційні особи просувають інформаційну операцію, яка неправдиво представляє війну Росії в Україні як екзистенційну для подальшого існування Російської Федерації.

В інтерв'ю телеканалу «Россия-1» 26 лютого президент Росії Володимир Путін попередив, що не знає, чи зможе «така етнічна група, як російський народ, вижити в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні», якщо Заходу вдасться «знищити Російську Федерацію та встановити контроль над її уламками», зазначають аналітики ISW.

В Інституті вважають, що Путін, ймовірно, сподівається створити інформаційні умови, щоб звинуватити Україну та Захід у загрозі виживанню Російської Федерації у відповідь на російські військові невдачі та підтримку Заходом українських перемог.

«Жоден видатний західний чиновник не закликав до розпуску Російської Федерації, і західні лідери дуже обережно формулювали свої цілі як надання Україні можливості звільнити щонайбільше всю свою територію», – наголошують у звіті.

Такими заявами Кремль хоче спробувати стримати підтримку Заходу в Україні та переконати західні демократії змусити Київ прийняти вимоги Росії.

🔻 26 лютого Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Україну хочуть схилити до невигідних переговорів з Росією, пропонуючи договір із НАТО.

🔻 25 лютого аналітики Інституту вивчення війни (ISW) писали, що Путін не коментував річницю вторгнення в Україну через відсутність успіхів.