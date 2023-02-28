Зеленський: цьогоріч настав час для переговорів щодо членства України в ЄС

Вступ України до ЄС

Саме Україна згуртувала ЄС, як ніколи раніше, та захищає європейські цінності для майбутніх поколінь, підкреслив президент у заяві.

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Рік тому, за 5 днів після повномасштабного вторгнення Росії, Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу та отримала статус кандидата. Цього року настав час ухвалити рішення про початок переговорів про членство, зауважив Володимир Зеленський у дописі в твітері.

«Україна завжди була Європою, Україна завжди буде Європою. Ми вже це гарантували. Рік тому, на 5 день повномасштабної війни, Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу та отримала статус кандидата... Саме Україна згуртувала ЄС, як ніколи раніше. Саме Україна захищає європейські цінності для майбутніх поколінь. Це Україна, де Європа стає цілісною, вільною та мирною. Разом у боротьбі, разом у перемозі. Хай живе Європа! Хай живе свобода!» - наголосив Зеленський.

It’s Ukraine that has brought the EU together like never before. It’s 🇺🇦 that’s defending European values for generations to come. It’s Ukraine where Europe becomes whole, free, and at peace. Together in struggle, together in victory. Long live Europe! Long live freedom! 2/2 pic.twitter.com/0WdcWNkz8P — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2023

27 лютого віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю Ekathimerini розповіла, що Україна планує почати переговори про вступ до ЄС у 2023 році. А вже навесні Єврокомісія має оголосити попередній звіт щодо виконання Україною семи її рекомендацій.

🔻 9 лютого президентка Єврокомісії заявила, що Україна рухається до ЄС вражаючими темпами, але попереду ще багато роботи.

🔻 3 лютого Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала 72% завдань ЄС.

🔻 19 січня під час виступу у ВР президент Євроради заявив, що не може бути вільної Європи без вільної України. «Україна – це ЄС, а ЄС – це Україна», – додав він.