ЗСУ відбили понад 60 атак РФ на п’ятьох напрямках – Генштаб

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Російські війська зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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Про це йдеться в щоденному звіті Генерального штабу ЗСУ.

Минулої доби, 28 лютого, Росія завдала 8 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань росіян не виявлені. Під російський вогонь потрапили населені пункти Тимоновичі і Берилівка Чернігівської області; Старикове, Бруски, Бувалине, Кружок, Манухівка, Атинське, Порозок Сумської області та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанськ і Вовчанські Хутори на Харківщині.

Безуспішно проведені наступальні дії росіян на Куп’янському та Лиманському напрямках в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Кремінна, Діброва та Білогорівка Луганської області. Під артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів Дворічна, Лиман Перший, Гряниківка, Курилівка, Кислівка і Табаївка Харківської області; Новоселівське, Невське, Червонопопівка і Діброва - Луганської та Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку українські Сили оборони відбили атаки російських військ у районах населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Берхівка, Ягідне та Бахмут Донецької області. РФ обстріляла Залізнянське, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Кліщіївка, Залізне, Озарянівка, Майорськ, Південне та Нью-Йорк.

Російські війська продовжують атакувати позиції ЗСУ на Авдіївському та Шахтарському напрямках. Росіяни здійснили декілька безуспішних наступів в напрямку Кам’янки, Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Під артилерійські та мінометні обстріли потрапили райони населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Нетайлове, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Невельське, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Нескучне та Вугледар.

Понад 20 населених пунктів зазнали вогневого ураження на Запорізькому напрямку, серед них – Времівка і Новопіль Донецької області; Комишуваха, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Оріхів та Новоандріївка Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських військ постраждали 25 населених пунктів Херсонської області, зокрема, Гаврилівка, Качкарівка, Веселе, Тягинка, Інженерне, Антонівка, Берегове та Херсон.

Росіяни обмежують пересування цивільного населення на тимчасово захопленій території Херсонської області, зазначає пресслужба Генштабу.

«В’їзд в населений пункт Промінь дозволено тільки громадянам з місцевою реєстрацією та за наявністю спеціальної перепустки», – йдеться в повідомленні.

Упродовж минулої доби українська авіація завдала 4 удари по районах зосередження російських військ, а підрозділи Сил оборони знищили 11 іранських ударних БпЛА типу «Шахед-136» та 1 – типу «Зала».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та дві позиції протиповітряної оборони, повідомляє Генштаб.

🔻 23 лютого у Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили 100 атак росіян на 5 напрямках.

🔻 14 лютого у Генштабі повідомили, що росіяни наступають на п'яти напрямках у трьох областях.

🔻 13 лютого у Генштабі повідомляли, що РФ завдала 4 ракетних удари та здійснила 85 пострілів з РСЗВ за добу – Генштаб.