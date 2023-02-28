Лукашенко прибув до Пекіна

Візит Лукашенка до Китаю

Очікується, що він проведе переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном.

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Олександра Лукашенка в аеропорту зустріли перший заступник міністра закордонних справ Ма Чжаосюй та посол Китаю у Білорусі Се Сяоюн.

Лукашенко проведе переговори з Сі Цзіньпіном у вузькому та розширеному складі, повідомляє Белта. Олександр Лукашенко і Сі Цзіньпін обговорять питання розвитку торговельно-економічного, інвестиційного та гуманітарного співробітництва, реалізацію спільних проектів, взаємодію у політичній сфері.

Плануються також зустрічі з найвищими посадовими особами Китаю та керівництвом провідних китайських корпорацій.

За підсумками переговорів буде підписано великий пакет документів щодо розвитку відносин Мінська та Пекіна у ключових сферах, повідомляє білоруське видання.

Візит Олександра Лукашенка до КНР завершиться 2 березня.

17 лютого Лукашенко зустрівся з Путіним у Підмосков'ї.