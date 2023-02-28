Міноборони РФ визнало атаки безпілотників у Краснодарському краї та Адигеї

Атаки БпЛА в Росії

У Петербурзі закриття аеропорту «Пулково» зранку пояснили навчаннями ППО. Сьогодні вдень російські ЗМІ повідомили про падіння ще одного БпЛА у Підмосков'ї. Пізніше губернатор регіону підтвердив факт падіння дрона.

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Пізно ввечері 27 лютого в Бєлгороді впали три безпілотники. За інформацією російських ЗМІ, дрони летіли у бік електричної підстанції.

У той же час на нафтобазі «Роснафти» у Туапсе, що в Краснодарському краї, сталася пожежа. РосЗМІ та телеграм-канали повідомили, що територію бази атакували безпілотники, начинені вибухівкою.

Вночі в сусідній Адигеї також впав «невстановлений літальний апарат».

Ще один безпілотник збили над Суражським районом Брянської області.

Зранку повітряний простір над Петербургом закривали через «невідомий об'єкт». Аеропорт «Пулково» не приймав і не відправляв літаки більше години. Пізніше у міноборони РФ пояснили це навчаннями ППО.

Згодом у відомстві повідомили, що «Київ зробив 28 лютого спробу застосування безпілотників для атаки цивільної інфраструктури у Краснодарському краї та Адигеї». В Україні падіння безпілотників на території РФ не прокоментували.

Нещодавно російські ЗМІ повідомили, що БпЛА впав у Коломенському районі Підмосков'я. Дрон було виявлено за кілька метрів від території газової компресорної станції — об'єкта, що належить «Газпрому», написали медіа. Пізніше факт падіння дрона підтвердив і губернатор регіону Андрій Воробйов.

🔻 На російському військовому аеродромі Енгельс-2 вибухи лунали двічі за грудень: 26 грудня троє військовослужбовців загинули, ще четверо отримали поранення.

Вперше атака на військовий аеродром була зафіксована 5 грудня. Тоді безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеродрому. Внаслідок цього пошкодження отримали два літаки — бомбардувальники-ракетоносії Ту-95. Поранення отримали двоє військовослужбовців.