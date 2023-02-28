Нова Зеландія продовжила дію спеціальної української візи ще на рік

Українці за кордоном

Уряд Нової Зеландії оголосив, що українські спецвізи діятимуть до 15 березня 2024 року, повідомляє Devdiscourse, покликаючись на заяву міністра імміграції Майкла Вуду.

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«Спеціальна українська віза мала бути закритою для нових зацікавлених осіб 15 березня 2023 року, проте враховуючи, що війна триває, доречно, щоб Нова Зеландія продовжувала це (дію візи — ред.) для українських сімей у Новій Зеландії», — зазначив Вуд.

Також уряд Нової Зеландії дозволив майбутнім заявникам подорожувати до країни за спецвізою протягом 12 місяців замість дев'яти місяців, як це було раніше.

В країні також змінили критерії спонсорства для української візи.

«Замість того, щоб покладатися на одного сімейного спонсора, кожна заявка матиме "призначеного члена сім’ї", який відповідає вимогам щодо проживання в Новій Зеландії та Україні, і "прийнятного спонсора", який візьме на себе фінансову відповідальність за заявника», — розповів міністр.

Нова Зеландія також розширила критерії для членів сім'ї, які можуть спонсорувати заявника на візу та продовжила скасування імміграційних зборів для українських заявників.

«Власники спеціальної української візи мають доступ до медичних послуг, що фінансуються державою. Також діти можуть відвідувати школу як домашні учні, а дорослі мають доступ до безкоштовних уроків англійської мови», — додали у медіа-платформі.

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🔻 24 лютого Австралія та Нова Зеландія оголосили про нову підтримку України в річницю вторгнення РФ.

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