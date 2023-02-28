Німецька компанія Rheinmetall почала постачати Україні автоматизовані системи розвідки

Постачання зброї та техніки

Йдеться про поставки Києву на замовлення уряду Німеччини розвідувальних систем SurveilSPIRE, які складаються з мобільних веж спостереження з камерами, здатними працювати вдень і вночі, автопілотованих міні-дронів та системи управління, повідомили на сайті компанії.

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У комплект поставки також входять транспортні засоби.

«Вартість замовлення становить двозначну суму в мільйони євро», — зазначає Rheinmetall.

Система SurveilSPIRE швидкотранспортабельна та працює на сонятних панелях. Вона базується на автопілотованих розвідувальних дронах, які можуть здійснювати патрулювання та виконувати інші завдання для виявлення та знешкодження загроз.

Rheinmetall вже бере участь у кількох проектах на підтримку України.

«Дочірня компанія Rheinmetall Zeppelin Mobile Systeme GmbH цього року постачає в Україну польовий госпіталь під ключ. Крім того, разом з іншою оборонною технікою, яка допоможе їй відбити російське вторгнення, Україна отримує 26 абсолютно нових високомобільних вантажівок HX зі змінним кузовом», — розповіли у компанії.

🔻 27 лютого посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен повідомила, що Берлін передасть Україні 18 «Леопардів 2A6» до кінця березня.

🔻 27 лютого Німеччина передала Києву нову військову допомогу. У пакет увійшли 6 мостоукладальних танків Beaver, 20 000 аптечок, 8 вантажівок Zetros і 10 зимових маскувальних сіток.

🔻 14 лютого Німеччина підписала контракти з концерном Rheinmetall про відновлення виробництва боєприпасів для зенітних установок «Гепард», які країна поставила Києву.

🔻13 лютого Бундесвер розпочав навчання українських військових на «Леопардах».

🔻 8 лютого Данія та Нідерланди разом з Німеччиною опублікували спільну заяву про поставку Києву не менше 100 «Леопардів».

🔻 8 лютого влада Німеччини повідомила, що в Україну поставили 2 зенітних самохідних установки Gepard та 6 тисяч зенітних боєприпасів, 5 автомобілів для прикордонників, 29 електрогенераторів, 6 вантажівок із гаковою системою завантаження, 6 мобільних антенних систем, 10 контейнерів.