Перемови з Росією, чи тиснуть на Зеленського західні лідери і що пропонують натомість

Переговори (не)можливі

Президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон під час спільної прес-конференції в Єлисейському палаці в Парижі, 8 лютого 2023 року.

Останнім днями в інформаційному просторі вкотре порушили тему переговорів України з Росією. Одразу декілька впливових зарубіжних ЗМІ написали про можливий тиск деяких західних лідерів на українського президента Володимира Зеленського, щоб той погодився на мирні перемови з очільником Кремля.

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Чого домагається Захід?

25 лютого американське видання «Волл-стріт джорнел» (WSJ) повідомило , що президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі 8 лютого в Парижі сказали українському президентові Володимиру Зеленському про потребу розпочати мирний діалог із РФ. За інформацією журналістів, деякі європейські високопосадовці сумніваються в тому, що ЗСУ зможе звільнити всю свою територію.

WSJ повідомило, що Німеччина та Франція запропонували Україні укласти договір про зближення з НАТО, який надасть їй більший доступ до західної військової техніки, але не буде означати членства в Альянсі. Своєю чергою, Київ зобов’яжеться розпочати мирні переговори з Москвою.

Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Олаф Шольц. Париж, 8 лютого 2023 © AP / Lewis Joly

27 лютого німецьке видання «Білд», покликаючись на власні джерела, написало , що США та Німеччина за зачиненими дверима обговорюють посилення тиску на Україну, щоби розпочати мирні переговори з Росією вже восени. Журналісти пишуть, що такий сценарій західні лідери розглядають, якщо Збройним силам України не вдасться частково чи повністю звільнити окуповані Росією території.

То чи дійсно Захід готовий штовхнути Україну за стіл переговорів із РФ? На думку політолога та експерта з питань міжнародної політики Максима Ялі, поки що ні, але деякі європейські країни та США вже перевіряють реакцію свого суспільства на подібні меседжі:

Звичайно, у кожної держави є свої інтереси, і вони мають зважати на думку своїх громадян та різних політичних еліт. У Франції та Німеччині далеко не всі підтримують активну позицію з надання Україні летальної зброї. Також останнім часом зростає кількість прихильників миру за будь-яку ціну, зокрема, за рахунок українських територій. У США так само. Тому на фоні цього відбувається певне зондування суспільної думки, а заодно лідери країн показують, що вони зацікавлені в закінченні війни. Також це є певним меседжем для Кремля. Мовляв, якщо вони підуть на компроміси, то Захід може здійснити певний тиск на Україну, щоб вона також пішла на певні поступки

З ним погоджується і політолог Микола Давидюк. За його словами, ці повідомлення з’являються лише для визначення суспільної думки. Якби західні політики хотіли реалізувати сценарій із тиском на Україну, вони би просто мовчали у відповідь на звинувачення, а не публічно заперечували:

Йде вивчення суспільної думки як всередині Європи, так і в Україні та Росії. З початку року йде пошук та генерація певних рішень, які б могли привести до завершення війни, тому що вона впливає на економічні показники у всьому світі. Тому на даному етапі будуть країни, які намагатимуться протиснути ці перемови. Але я вважаю цю стратегію безуспішною. Україна спілкується не лише з політиками, а й із європейським та американським суспільством. А воно буде на нашому боці, тому що всі бачили звірства росіян і ніхто не погодиться йти на перемови з убивцею, ґвалтівником та мародером

Усі ці розмови про ймовірні перемови та навіть сигнали з боку Москви про таку начебто готовність не мають ніякого сенсу, оскільки ні Україна, ні Росія наразі не згодні йти на будь-які компроміси. Це зазначає Бюро із захисту Конституції Латвії (SAB) у своєму щорічному звіті.

Латвійська розвідка впевнена, що, сигналізуючи про готовність вести переговори про припинення війни, Путін затягує час для відновлення своїх сил в Україні:

Відновлення мирних переговорів наразі неможливе: Росія не готова покинути територію України, а Україна не готова до територіальних утрат. Сигнали, які надсилає Росія про готовність до відновлення переговорів, можна розцінювати як блеф. Росія буде головним бенефіціаром будь-якого перемир’я. Їй потрібен час, щоби перегрупуватися і підготуватися до нових наступальних дій

Президент Росії Володимир Путін у Москві, 23 лютого 2023 року © AP / Pavel Bednyakov

Однак, є ймовірність, що восени відкриється вікно можливостей для переговорного процесу.

Зараз наші партнери надають нам необхідну військову допомогу, Україна готується до контрнаступу. І тут скільки ми відвоюємо, стільки й буде наше. США на 2023 рік виділила нам допомогу в розмірі 47 млрд доларів і, як визнають самі чиновники Білого дому, цього нам має вистачити до серпня. А восени з’явиться вікно можливостей для проведення перемов. Але все це за умови, що в найближчі кілька місяців почнуться основні бої та наш контрнаступ. Та все це лише найбільш реалістичний сценарій, виходячи з того, що ми маємо на сьогодні і які в нас є розрахунки. Але ж можуть статися і всілякого роду несподіванки

Ймовірність переговорів

Поки Захід жодним чином не тисне на Україну, але настане до момент, коли доведеться сісти за стіл переговорів, припускає Микола Давидюк:

Я думаю, усе буде залежати від нашого контрнаступу. За його результатами буде зрозуміло, як вести ці перемови. Поки що це все віртуальні розмови

Утім відомо, що в жовтні 2022 року Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони про «неможливість проведення переговорів» із лідером країни-агресора Володимиром Путіним. Максим Ялі тут висловлюється не надто оптимістично:

Потрібно бути реалістами. Поки не видно жодних ознак, що влада в Росії зміниться. Там люди підтримують Путіна, вони готові терпіти та вмирати за нього. Не будуть розмовляти з Путіним, будуть із умовною спікеркою Ради Федерації РФ Валентиною Матвієнко, якщо дивитися по вертикалі влад

За його словами, будь-яка війна закінчується переговорами, навіть якщо Україна досягне своїх цілей і ми звільнимо свої території:

Навіть якщо ми досягнемо своїх цілей та звільнимо території, ми будемо зацікавлені в припиненні бойових дій. Ресурсів воюватиме в Росії більше. Вони й роблять ставку на те, що ще довго можуть знищувати не лише нашу військову інфраструктуру, а й цивільну. А це не на користь нашій економіці. І ми тут не зацікавлені в тому, щоби війна не затягувалась на тривалий час