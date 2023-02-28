Пошкоджений у Білорусі російський літак мав велике значення – британська розвідка

Інформація британської розвідки

Літак А-50 забезпечував армії РФ бачення картини повітряного бою та забезпечував координацію з винищувачами, зазначили у розвідці.

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Після підриву А-50 у РФ залишилося шість таких літаків, повідомляє міністерство оборони Великої Британії у твітері.

У зведенні зазначили, що 26 лютого білоруська партизанська група BYPOL та лідери опозиції у вигнанні повідомили, що літак A-50 отримав пошкодження внаслідок атаки безпілотника на авіабазу Мачулищі. BYPOL повідомила про два вибухи та пошкодження передньої та середньої частин A-50, а також антени радара, йдеться у звіті розвідки.

A-50 MAINSTAY – російська бортова платформа далекого радіолокаційного виявлення та управління. Її роль полягає в тому, щоб створити повітряну картину та забезпечити координацію з винищувачами, характеризує розвідка.

«Збитки офіційно не підтверджені. Втім, втрата A-50 MAINSTAY буде мати велике значення, оскільки вона має вирішальне значення для російських повітряних операцій для забезпечення картини повітряного бою», – зазначають у міноборони Британії.

Пошкодження А-50 ще більше обмежить російські повітряні операції, пишуть у звіті.

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Розвідувальний літак А-50 знаходився у Білорусі з 3 січня та з того моменту зробив 12 вильотів, зазначають у розвідці.

🔻 23 лютого у Бєлгородській області РФ впав військовий літак Су-25: пілот загинув. У міноборони РФ причиною падіння назвали технічну несправність літака.