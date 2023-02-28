Протягом доби РФ завдала 1 ракетного та 2 авіаційних ударів по території України

ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Також військові РФ здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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У Енергодарі Запорізької області, росіяни продовжують чинити тиск на мирне населення.

«Зокрема, через обмеження подачі теплопостачання та гарячої води до помешкань. Після масових звільнень відзначається брак фахівців на атомній електростанції, через що росіяни вимушені брати на роботу людей без освіти та досвіду», — йдеться у зведені.

Також у Генштабі зазначили, що останнім часом російські військові стали активніше займатись мародерством на тимчасово захопленій території Херсонської області, зокрема, у місті Олешки. Особливим об’єктом їхньої уваги є транспортні засоби.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 3 удари по районах зосередження росіян. Українські підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили район зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки РФ, а також 2 позиції зенітно-ракетних комплексів росіян.

🔻 28 лютого розвідка Італії повідомила, що росіяни потребують паузи для підготовки до тривалої війни.

🔻 28 лютого війська РФ обстріляли Херсон та Херсонщину: є загиблі та поранені.

🔻 28 лютого росіяни обстріляли Куп'янськ з РСЗВ: є загиблий.