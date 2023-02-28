Путін «призупинив» участь Росії в ключовому ядерному договорі із США

Вихід РФ з ядерної угоди

Президент РФ підписав відповідний указ. Договір СНО-3 є останньою угодою, що обмежує стратегічні ядерні арсенали обох держав.

Реклама Читати продовження

Договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО) — це угода про обмеження ядерних озброєнь між США і Росією, також відома як New START. Була підписана між РФ та США навесні 2010 року, згодом продовжена до 2026 року. Договір передбачає, що кожна зі сторін скорочує свої запаси ядерних боєзарядів до 1550 одиниць і до 700 одиниць для розгорнутих носіїв — міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників.

«Призупинити дію Договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами із заходів щодо подальшого скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь, підписаного в місті Празі 8 квітня 2010 року», — йдеться в документі, викладеному на порталі правової інформації РФ.

Однак договір СНО-3 не містить положень про призупинення його дії: там є лише пункт про можливий вихід з документа однієї зі сторін, якщо вона «вирішить, що надзвичайні події, пов’язані з предметом договору, ускладнили реалізацію її переважаючих інтересів».

Тож донедавна американська сторона вважала, що рішення Москви не набуло чинності, оскільки свої зобов'язання за договором вона здебільшого продовжувала виконувати.

Про можливе призупинення угоди Путін оголосив 21 лютого у щорічному посланні до парламенту. Наступного дня внесений ним закон про зупинення участі у ДСНО схвалили Держдума та Рада Федерації, причому сенатори зібралися на позачергове засідання. І депутати, і сенатори голосували одноголосно.

МЗС Росії при цьому наголошувало, що рішення може мати зворотну силу.

🔻 22 лютого ЄС закликав Росію поважати власні зобов’язання за угодою про ядерну зброю