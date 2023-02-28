Розвідка Італії: росіяни потребують паузи для підготовки до тривалої війни

Інформація розвідки

Москва намагається використати перерву для перезапуску російського військово-промислового комплексу, який починає відчувати вплив західних санкцій. Така інформація представлена парламенту Італії у звіті спецслужб.

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Про це повідомляє італійське видання La Stampa. Оперативна пауза необхідна РФ для підготовки до довгої війни в умовах західних санкцій, зазначають у публікації з посиланням на звіт спецслужб.

«Для росіян оперативна пауза необхідна для відновлення і підготовки до тривалої війни. Москва намагається використати цей період відносної стагнації для перезапуску діяльності російського військово-промислового комплексу, який, залишаючись значним з точки зору виробничих потужностей, починає відчувати вплив західних санкцій», – йдеться у звіті.

У розвідці також відзначили зменшення підтримки війни у російському суспільстві.

«Хоча значна частина російського населення продовжує підтримувати роботу російського керівництва, завдяки поширенню пропаганди в ЗМІ, спостерігається зниження консенсусу в громадських опитуваннях, про що також свідчить кількість людей, які залишають країну», — йдеться у публікації.

На думку розвідки Італії, застосування Росією ядерної зброї малоймовірне. Водночас Росія продовжуватиме кібератаки і дезінформацію в країнах НАТО, йдеться у звіті спецслужб.

«Москва не припинить втручатися в політичну динаміку і процеси прийняття рішень в країнах НАТО, вдаючись ще більше, ніж у минулому, до примусових і маніпулятивних методів, таких як кібератаки, дезінформація, шантаж і використання таких важелів, як міграція і енергетика, причому останні приречені на втрату актуальності з огляду на прагнення Заходу знайти альтернативи енергетичній залежності від Росії», — цитує звіт видання.

27 лютого українська розвідка повідомляла, що Росія планує змінити тактику обстрілів через нестачу ракет: тепер армія РФ більше використовуватиме авіацію.