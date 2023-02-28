Росіяни насильно депортували з окупованих регіонів понад 16 тисяч українських дітей — генпрокурор

Депортація дітей в РФ

Про це Андрій Костін повідомив під час зустрічі з комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович. За словами генпрокурора, наразі вдалося повернути 307 дітей.

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Примусова депортація українських дітей є одним з найбільш кричущих злочинів, який вчинила РФ, зауважив генпрокурор України.

«У травні 2022 року Путін підписав указ про спрощену процедуру отримання російського громадянства для дітей з Донбасу, Запоріжжя та Херсона», — зазначив Костін.

З депортованих понад 16 тисяч дітей наразі вдалося повернути лише 307, сказав Андрій Костін. Щоб зробити більше, необхідна допомога міжнародної спільноти, додав генпрокурор.

В Україні протягом повномасштабного вторгнення Росії загинула щонайменше 461 дитина, ще не менше ніж 927 зазнали поранень. Ці дані все ще не остаточні, зазначили в Офісі генпрокурора.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій (445), Харківській (272), Київській (123), Херсонській (90), Запорізькій (84) та Миколаївській (83) областях.

🔻 27 лютого повідомлялося, що Єврокомісія та Польща запускають ініціативу з пошуку депортованих до РФ українських дітей.