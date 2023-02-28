Росія атакує мирних

Росіяни обстріляли Куп'янськ з РСЗВ: є загиблий

Опубліковано:

Наслідки обстрілу Куп'янська
Наслідки обстрілу Куп'янська © Харківська ОВА
Автор тексту: Оксана Вітер

Куп'янськ – Обстріл стався зранку, повідомили в ОВА. Загинув 63-річний чоловік. 

Реклама

Про обстріл повідомили в обладміністрації та Харківському гарнізоні. 

«Внаслідок обстрілу міста Куп'янськ з РСЗВ загинув місцевий мешканець 1959 року народження», — написав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник у телеграмі

За словами Сергія Мельника, чоловік отримав дуже серйозні осколкові поранення живота, які стали для нього летальними.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, через обстріл Куп'янська в місті зруйновані житлові будинки, пошкоджено будівлю дитячого садка, міський парк відпочинку. 

 

🔻 22 лютого зранку росіяни обстріляли Куп'янськ та навколишні населені пункти, пошкоджено приватний будинок. 40-річний цивільний зазнав поранень. 

Завантажити додаток