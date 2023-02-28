Росіяни обстріляли Куп'янськ з РСЗВ: є загиблий
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Куп'янськ – Обстріл стався зранку, повідомили в ОВА. Загинув 63-річний чоловік.
Про обстріл повідомили в обладміністрації та Харківському гарнізоні.
«Внаслідок обстрілу міста Куп'янськ з РСЗВ загинув місцевий мешканець 1959 року народження», — написав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник у телеграмі.
За словами Сергія Мельника, чоловік отримав дуже серйозні осколкові поранення живота, які стали для нього летальними.
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, через обстріл Куп'янська в місті зруйновані житлові будинки, пошкоджено будівлю дитячого садка, міський парк відпочинку.
🔻 22 лютого зранку росіяни обстріляли Куп'янськ та навколишні населені пункти, пошкоджено приватний будинок. 40-річний цивільний зазнав поранень.