Росіяни обстріляли Куп'янськ з РСЗВ: є загиблий

Росія атакує мирних

Куп'янськ – Обстріл стався зранку, повідомили в ОВА. Загинув 63-річний чоловік.

Реклама Читати продовження

Про обстріл повідомили в обладміністрації та Харківському гарнізоні.

«Внаслідок обстрілу міста Куп'янськ з РСЗВ загинув місцевий мешканець 1959 року народження», — написав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник у телеграмі.

За словами Сергія Мельника, чоловік отримав дуже серйозні осколкові поранення живота, які стали для нього летальними.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, через обстріл Куп'янська в місті зруйновані житлові будинки, пошкоджено будівлю дитячого садка, міський парк відпочинку.

🔻 22 лютого зранку росіяни обстріляли Куп'янськ та навколишні населені пункти, пошкоджено приватний будинок. 40-річний цивільний зазнав поранень.