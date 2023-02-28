Росія атакує мирних
Росіяни обстріляли Херсон: є загиблий та поранена
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Херсон – Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
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Внаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок, пише керівник ОП.
Минулої доби росіяни 119 разів обстріляли Херсонщину: це рекордна кількість артилерійських обстрілів області за 24 години. Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
По обласному центру поцілили 19 разів, по Херсонській міській громаді - 44 рази. Унаслідок ворожого вогню поранення отримали 3 мирних жителі.