Росія атакує мирних

Росіяни обстріляли Херсон: є загиблий та поранена

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Росіяни обстріляли Херсон
Росіяни обстріляли Херсон © ОП
Автор тексту: Оксана Вітер

Херсон – Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. 

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Внаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок, пише керівник ОП.

Минулої доби росіяни 119 разів обстріляли Херсонщину: це рекордна кількість артилерійських обстрілів області за 24 години. Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

По обласному центру поцілили 19 разів, по Херсонській міській громаді - 44 рази. Унаслідок ворожого вогню поранення отримали 3 мирних жителі.

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