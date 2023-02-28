РФ збільшила кількість кораблів у Чорному морі, бо не завжди спокійно почувається в бухтах – Гуменюк

ситуація в морі

Виведення двох російських ракетоносіїв у море пов'язане з тим, що Росія не повністю контролює ситуацію навколо своїх пунктів базування.

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Про це керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі нацмарафону.

За її словами, Росія намагається «грати м'язами», так як вивела також і великі десантні кораблі.

«Хоча тримаються вони на відстані 150-200 км від контрольованого Україною берега. Але те, що збільшилася кількість ракетоносіїв, і те, що це підводні ракетоносії, пуск з яких для виявлення протиповітряної оборони ускладнений, може говорити про ту саму нову тактику, яку вони вишукують, щоб ракетні удари були результативнішими», – зазначила Гуменюк.

🔻 Учора, 27 лютого, речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров повідомив, що вже 12 російських кораблів продовжують перебування на безпечній відстані від контрольованого Україною берега.

🔻 25 лютого керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону, що російських кораблів у Чорному морі побільшало вдвічі.