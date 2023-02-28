Ситуація в районі Бахмута є вкрай напруженою — командувач сухопутних військ ЗСУ

Битва під Бахмутом

Росія кинула на Бахмут найбільш підготовлені штурмові загони ПВК «Вагнера», заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

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Росіяни не залишають спроб взяти місто в кільце, попри колосальні людські втрати, повідомив глава українських сухопутних військ.

«Незважаючи на суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони «Вагнера», які намагаються прорвати оборону наших військ і оточити місто. У боях за Бахмут наші воїни показують численні приклади стійкості, мужності та героїзму», – цитує слова Сирського пресслужба Сухопутних військ.

Про ускладнення ситуації на Бахмутському напрямку напередодні ввечері заявив Володимир Зеленський.

«Противник постійно знищує все, що можна використовувати для захисту наших позицій – щоб закріпитися та забезпечити оборону», — сказав президент України.

У цьому активність російського наступу не знижується. За словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, російське командування збільшує інтенсивність атак, використовуючи тактику тотального виснаження та тотального знищення.

За підрахунками ЗСУ, щодня росіяни втрачають під Бахмутом від 600 до 1000 осіб. Схожі оцінки наводять і західні аналітики, пише BBC.

🔻 22 лютого Генштаб інформував, що росіяни вийшли до Бахмута із північного заходу, та ЗСУ відбили атаки.

🔻 5 лютого британська розвідка повідомляла, що дороги під містом постійно під обстрілами росіян, а сам Бахмут стає все більш ізольованим.