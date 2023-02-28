Сутички з поліцією, перекриття доріг: столицю Молдови охопили протести

Протести проросійських сил у Молдові

Кишинів – Про антиурядові акції напередодні оголосила проросійська партія «Шор». Зранку мітингуючі перекрили ряд центральних трас на в'їзді до Кишинева з півночі. Заблокували навіть рух пожежної та швидкої. Згодом з'явилась інформація, що і південний в'їзд до столиці перекритий демонстрантами. Сотні людей вийшли на мітинги і у самому Кишиневі.

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Перекриття трас мітингуючі обгрунтували тим, що поліція не пропускає до столиці автобуси з демонстрантами. У самій поліції інформацію не підтвердили, пише Молдова Лібера. Опівдні дві траси на в'їзді до Кишинева з півночі було повністю заблоковано. Демонстранти перекрили навіть рух екстренних служб. Правохоронці намагалися протистояти блокуванню: через це виникли сутички з поліцією.

Згодом поліція розблокувала траси.

О 14 годині південний в'їзд до столиці також був частково заблокований мітингуючими. Місцеві ЗМІ публікували відео локальних сутичок з поліцією.

Зранку центр Кишинева перекрили: влада пояснила це прибуттям офіційної делегації. Поліція Молдови оголосила про закриття центру Кишинева для руху транспорту та заборону проведення масових акцій до вечора 2 березня.

Попри це, на вулицях міста опівдні з'явилися сотні людей: це учасники «Руху за народ», керованого проросійською партією «Шор». Колонни заблокували рух тролейбусів. Учасники мітингів вигукують проросійські гасла, повідомляють ЗМІ Молдови.

Протести у Кишиневі © Молдова Лібера

На шляху до будівлі уряду демонстранти були зупинені поліцією.

Партія «Шор» останнім часом веде інтенсивну протестну діяльність проти уряду Молдови. Учасники сьогоднішнього мітингу мали намір вимагати від уряду гарантій, що Молдова не буде втягнута у війну РФ проти України, пише BBC з посиланням на російські ЗМІ.

У середині лютого президент Молдови Мая Санду звинуватила Росію у спробі втручання у внутрішні справи держави. Незадовго до цього президент України Володимир Зеленський сказав, що Київ перехопив плани російських спецслужб щодо дестабілізації Молдови.

Прохід та проїзд до центру Кишинева та на прилеглі вулиці було обмежено у вівторок о 8-й ранку і, за словами місцевої влади, буде відновлено 2 березня після 18 години за місцевим часом.

🔻 20 лютого новий прем’єр Молдови Дорін Речан заявив, що необхідно демілітаризувати невизнане Придністров’я. За його словами, зробити це треба «шляхом евакуації російських військ і демілітаризації корінного населення», після чого необхідна буде економічна та соціальна інтеграція громадян.

У Кремлі заявили, що відносини у РФ з Молдовою і так дуже напружені та що Кишинів «скочується в антиросійську істерію».

Молдові «порадили бути обережними» у питанні знаходження російського контингенту у невизнаному Придністров’ї.