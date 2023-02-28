США пригрозили Китаю санкціями за надання летальної військової допомоги РФ

Американське попередження

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив головного дипломата Китаю Ван Ї, що китайські компанії та особи зіткнуться з наслідками у вигляді санкцій, якщо Пекін надасть Росії летальну допомогу для війни в Україні, повідомляє CNN.

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«Ми дуже чітко попередили Китай про наслідки надання такої підтримки. Ми не вагатимемося, наприклад, щодо китайських компаній або фізичних осіб, які порушують наші санкції або іншим чином беруть участь у підтримці військових дій Росії», — заявив Блінкен.

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Держсекретар США також зазначив, що президент США Джо Байден безпосередньо говорив про це з президентом Китаю Сі Цзіньпіном в Індонезії ще в листопаді 2022 року.

За його словами Блінкена, якби Китай підтримав військові дії РФ, це створило б «серйозну проблему» для відносин Вашингтона та Пекіна, а також для відносин Китаю з іншими країнами світу.

«Китай не може ставати на обидва боки, коли йдеться про Російську агресію в Україні. Не можна, з одного боку, висувати мирні пропозиції, а з іншого — фактично підливати масло у вогонь, який розпалила Росія», — наголосив держсекретар США

🔻 24 лютого Китай оприлюднив свій «мирний план» щодо війни РФ проти України. У першому з 12 пунктів своєї позиції Китай заявляє, що необхідно дотримуватися міжнародного права та принципу суверенітету, незалежності та територіальної цілісності країн.

🔻19 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати стежать, аби Китай не постачав озброєння РФ.

🔻9 лютого стало відомо, що G7 готує санкції проти Китаю, Ірану й КНДР через допомогу РФ.

🔻5 лютого ЗМІ повідомили, що Росія отримує необхідні для війни технології з Китаю.