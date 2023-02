У США заявили, що китайська супутникова компанія надає аерознімки «вагнерівцям»

Заява США

Мова йде про компанія Spacety, яка внесена до «чорного списку» США, повідомляє Reuters, покликаючись на заяву помічника держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніела Крітенбрінка.

Реклама Читати продовження

«Китайська супутникова компанія Spacety, яку було внесено до чорного списку США на початку цього місяця, надала супутникові зображення російським найманцям ПВК «Вагнера», — заявив Крітенбрінк під час слухань у Конгресі США.

Китайська космічна компанія Spacety спеціалізується на малих супутниках і супутникових послугах та має штаб-квартиру в Люксембурзі.

🔻 26 січня США визнали «ПВК Вагнера» транснаціональною злочинною організацією. Також американський Мінфін запровадив санкції проти організацій, які підтримують військові операції групи «Вагнера». Зокрема, йдеться про російські акціонерні товариства «Терра Тек» і «БАРЛ», китайську Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD та її люксембурзьке представництво Spacety Luxembourg.