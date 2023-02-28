У США заявили, що китайська супутникова компанія надає аерознімки «вагнерівцям»
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Мова йде про компанія Spacety, яка внесена до «чорного списку» США, повідомляє Reuters, покликаючись на заяву помічника держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніела Крітенбрінка.
«Китайська супутникова компанія Spacety, яку було внесено до чорного списку США на початку цього місяця, надала супутникові зображення російським найманцям ПВК «Вагнера», — заявив Крітенбрінк під час слухань у Конгресі США.
Китайська космічна компанія Spacety спеціалізується на малих супутниках і супутникових послугах та має штаб-квартиру в Люксембурзі.
🔻 26 січня США визнали «ПВК Вагнера» транснаціональною злочинною організацією. Також американський Мінфін запровадив санкції проти організацій, які підтримують військові операції групи «Вагнера». Зокрема, йдеться про російські акціонерні товариства «Терра Тек» і «БАРЛ», китайську Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD та її люксембурзьке представництво Spacety Luxembourg.