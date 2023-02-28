Федерація шахів Росії відмовилася від членства у Європі та перейшла до Азії

Роcійський спорт

Це перший випадок переходу з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Перехід було завершено під час голосування в Азійській федерації шахів в Абу-Дабі.

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Як повідомляється на сайті російської федерації шахів, за включення РФ до Азійської шахової федерації проголосували 29 делегатів, проти – один, шестеро утрималися.

Президент федерації шахів Андрій Філатов назвав перехід з однієї федерації в іншу історичною подією.

Рішення про перехід до Азіатської шахової федерації було прийнято наглядовою радою федерації шахів у квітні минулого року. Азіатська федерація – це шахісти з 54 країн, зокрема, Китаю та Індії.

Федерація шахів стала першою спортивною федерацією Росії, яка здійснила перехід з Європи до Азії на тлі війни Росії проти України та пов'язаних із нею санкцій.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну збірні Росії були відсторонені від усіх командних змагань, що проводяться під егідою Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ), а також Європейського шахового союзу (ЄШС). Наприкінці квітня 2022 року РФ підготувала листа до європейської організації, у якому висловила намір змінити континентальну федерацію через санкції.

У січні 2023 року російська федерація шахів почала процес відмови від членства у Європейській. А вже у лютому вона отримала дозвіл на зміну континентальної федерації від ФІДЕ.

Формально перехід відбудеться 1 травня.

25 січня січня МОК підтримав участь атлетів з РФ та Білорусі у континентальних змаганнях в Азії.