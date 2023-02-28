Фінансування збройної агресії РФ: суд арештував активи російського бізнесмена на ₴60 млн
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За матеріалами Служби безпеки України суд арештував майно російського бізнесмена Миколи Сердюка, який фінансував випробовування російських ракет.
Рішення суду стосується шістьох компаній з виробництва і дослідження бурової техніки, а також виготовлення аграрної продукції у Київській та Сумській областях.
«Встановлено, що Сердюк є власником "Московського дослідного заводу бурової техніки" та "Гідроінжбуду" і входить до найближчого оточення керівників фінансово-промислових груп Кремля. За його вказівками підконтрольні українські підприємства виробляли високотехнологічну продукцію для буріння нафтогазових свердловин і продавали її за кордон», — повідомляє СБУ.
У відомстві зазначили, що значну частину отриманих прибутків російський бізнесмен спрямовував на фінансування науково-випробувальних полігонів РФ. Зокрема, на навчальні центри, де росіяни випробовували власну бойову авіацію та ракетне озброєння.
«Щоб приховати свій бізнес в Україні після повномасштабного вторгнення, Сердюк намагався «переписати» власні підприємства на дев’ятьох представників підконтрольних комерційних структур. Також він створив дві нові фірми на Сумщині та в одній з країн ЄС для нелегального виведення власних прибутків з України», — зазначили у СБУ.
Сердюку та підконтрольним йому керівникам українських комерційних структур планують повідомити про підозру у фінансування щодо захоплення держвлади (ч. 2 ст. 110-2 ККУ).
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