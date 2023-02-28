Фінансування збройної агресії РФ: суд арештував активи російського бізнесмена на ₴60 млн

Арешт активів РФ

За матеріалами Служби безпеки суд арештував майно російського бізнесмена Миколи Сердюка, який причетний до фінансування збройної агресії РФ проти України. 28 лютого 2023 року.

За матеріалами Служби безпеки України суд арештував майно російського бізнесмена Миколи Сердюка, який фінансував випробовування російських ракет.

Реклама Читати продовження

Рішення суду стосується шістьох компаній з виробництва і дослідження бурової техніки, а також виготовлення аграрної продукції у Київській та Сумській областях.

«Встановлено, що Сердюк є власником "Московського дослідного заводу бурової техніки" та "Гідроінжбуду" і входить до найближчого оточення керівників фінансово-промислових груп Кремля. За його вказівками підконтрольні українські підприємства виробляли високотехнологічну продукцію для буріння нафтогазових свердловин і продавали її за кордон», — повідомляє СБУ.

У відомстві зазначили, що значну частину отриманих прибутків російський бізнесмен спрямовував на фінансування науково-випробувальних полігонів РФ. Зокрема, на навчальні центри, де росіяни випробовували власну бойову авіацію та ракетне озброєння.

«Щоб приховати свій бізнес в Україні після повномасштабного вторгнення, Сердюк намагався «переписати» власні підприємства на дев’ятьох представників підконтрольних комерційних структур. Також він створив дві нові фірми на Сумщині та в одній з країн ЄС для нелегального виведення власних прибутків з України», — зазначили у СБУ.

Сердюку та підконтрольним йому керівникам українських комерційних структур планують повідомити про підозру у фінансування щодо захоплення держвлади (ч. 2 ст. 110-2 ККУ).

🔻 27 лютого СБУ знешкодила в Одесі агентурну мережу ФСБ.

🔻 23 лютого суд заарештував майно дружини Медведчука Оксани Марченко на понад 5 млрд грн.

🔻 21 лютого СБУ затримала старосту селища, який допомагав РФ під час наступу.