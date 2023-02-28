Фінляндія почала будувати паркан на кордоні з Росією

Посилення кордону

Спочатку на кордоні зведуть тестову ділянку паркану у три кілометри. Роботи мають бути завершені до кінця червня.

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Будівництво паркану на кордоні з Росією почалося із земляних робіт. 26 лютого з обох боків прикордонного переходу Іматру були викорчовані дерева, пише фінське видання Yle.

Планується, що поруч із огорожею збудують дорогу для прикордонних патрулів та проведення ремонтних робіт. На окремих ділянках встановлять освітлення та динаміки.

Загалом у найближчі кілька років Фінляндія хоче звести вздовж східного кордону близько 200 кілометрів загороджень. Мета проекту — ускладнити незаконний перетин кордону з боку РФ.

🔻 27 лютого повідомлялося, що переговори Туреччини зі Швецією та Фінляндією щодо вступу до НАТО відновляться 9 березня.

Як повідомив Генсек НАТО Єнс Столтенберг, розгляд заявок Фінляндії та Швеції є головним пріоритетом Альянсу.