Швеція виділила майже $30 мільйонів на підтримку енергетики України

ПІДТРИМКА ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ

Міністр енергетики України Герман Галущенко та віце-прем'єр-міністерка Швеції Ебба Буш у Стокгольмі, 27 лютого 2023 року.

Рішення про внесення коштів до Фонду енергетичної підтримки України вже ухвалив шведський уряд, повідомляє Міненергетики, покликаючись на заяву міністра енергетики України Герман Галущенко.

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«Окрім цього, Швеція виділить кошти на підтримку місії МАГАТЕ, що працює на всіх українських атомних станціях. Це також важливо, аби спостерігачі мали можливість фіксувати вплив російських атак на нашу енергетичну систему, а також ядерну і радіаційну безпеку», — зазначив Галущенко за підсумками зустрічі з віце-прем'єр-міністеркою Швеції Еббою Буш у Стокгольмі.

Міністр енергетики додав, що Україна постійно отримує від міжнародних партнерів грошову допомогу та бладнання, що допомагає відновленню енергетичних об’єктів від наслідків російських атак.

🔻 26 лютого міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що віялові відключення не знадобляться, якщо росіяни не пошкодять більше жодного об'єкта української енергетики.

🔻 24 лютого прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що Швеція передасть Україні два комплекси ППО.

🔻 24 лютого стало відомо, що Швеція планує передати Україні десять «Леопардів».

🔻 8 лютого заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик повідомив, що Польща надасть Україні третій пакет енергетичної допомоги.