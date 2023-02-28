4 людини загинули та 5 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсонщини

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Наслідки обстрілів Херсона
Наслідки обстрілів Херсона © Херсонська ОВА
Автор тексту: Оксана Вітер
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Загинули люди у Херсоні, Комишанах, Миколаївці. Про це повідомляють у Херсонській обладміністрації. 

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У Херсоні загинув 71-річний містянин. Двоє мешканців міста — 72-річний чоловік та 45-річна жінка — важко поранені.  

У Комишанах загинув 45-річній чоловік. Травми були численними і тяжкими: постраждалий помер у приймальному відділенні лікарні, йдеться у повідомленні обладміністрації. 

Ще одну людину поранили у Білозерці, двох - у селі Веселому. У селі Миколаївка через обстріл загинула 68-річна жінка, пишуть в ОВА. 

На цю годину відомо, що на Херсонщині через удари армії РФ сьогодні 4 людини загинули, 5 людей поранені, пишуть в обладміністрації. 

Працівники Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби вже на місцях обстрілів: лагодять оселі містян, йдеться у дописі ОВА в телеграмі. 

За кілька годин керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що росіяни обстріляли Херсон: є загиблий та поранена. У Херсонській ОВА зранку відзначили, що минулої доби кількість обстрілів була рекордною — 119. 

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