4 людини загинули та 5 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсонщини

Загинули люди у Херсоні, Комишанах, Миколаївці. Про це повідомляють у Херсонській обладміністрації.

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У Херсоні загинув 71-річний містянин. Двоє мешканців міста — 72-річний чоловік та 45-річна жінка — важко поранені.

У Комишанах загинув 45-річній чоловік. Травми були численними і тяжкими: постраждалий помер у приймальному відділенні лікарні, йдеться у повідомленні обладміністрації.

Ще одну людину поранили у Білозерці, двох - у селі Веселому. У селі Миколаївка через обстріл загинула 68-річна жінка, пишуть в ОВА.

На цю годину відомо, що на Херсонщині через удари армії РФ сьогодні 4 людини загинули, 5 людей поранені, пишуть в обладміністрації.

Працівники Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби вже на місцях обстрілів: лагодять оселі містян, йдеться у дописі ОВА в телеграмі.

За кілька годин керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що росіяни обстріляли Херсон: є загиблий та поранена. У Херсонській ОВА зранку відзначили, що минулої доби кількість обстрілів була рекордною — 119.