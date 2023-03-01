Байден продовжив дію санкцій США проти Росії ще на один рік

Санкції США

Президент США Джо Байден оповістив американський Конгрес про те, що він продовжує дію національної надзвичайної ситуації у зв’язку з подіями в Україні, а також на черговий річний термін продовжує санкції проти Росії, повідомили на сайті Білого дому.

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«Дії та політика осіб, які підривають демократичні процеси й інститути в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету й територіальній цілісності, сприяють незаконному привласненню її активів, а також дії та політика уряду рф, включно із заявленою анексією Криму та застосування сили проти України продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США. Тому я вирішив, що необхідно продовжувати надзвичайну ситуацію, оголошений виконавчим указом 13660 щодо України», — зазначив Байден.

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🔻 26 лютого США заборонили експорт великої групи товарів до РФ та Білорусі.

🔻 24 лютого США ввели нові санкції проти Росії.

🔻 22 лютого стало відомо, що США запровадять санкції проти 200 російських фірм і персон.

🔻 20 лютого стало відомо, що Вашингтон планує ввести нові санкції проти РФ. Обмеження будуть спрямовані проти оборонного та енергетичного секторів, фінансових установ та кількох осіб.