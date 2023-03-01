Військові РФ обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині, постраждала дитина
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Російська артилерія вдарила по Чорнобаївці, однорічний хлопчик зазнав поранень, повідомляє Херсонська ОВА.
«Зараз карета “швидкої” везе малюка до лікарні, аби медики могли врятувати його життя. Хлопчик у середньому стані тяжкості, уламками скла йому поранило вуха та обличчя», — зазначили в ОВА.
Також унаслідок обстрілів РФ у селі Зміївка на Херсонщині двоє чоловіків зазнали поранень.
«Це 54-річний місцевий мешканець, котрий дістав уламкове поранення стопи, та 34-річний волонтер з Кривого Рогу — його травми більш тяжкі. Чоловік, що прибув допомогати людям, котрі живуть під постійними обстрілами, сам потрапив під щільний ворожий вогонь. Він дістав уламкові поранення руки з неповною ампутацією предпліччя, складні перелами руки та ноги», — повідомили в ОВА.
Постраждалих шпиталізували до Бериславської лікарні.
🔻 28 лютого РФ обстріляла Херсонщину, п'ять людей загинули і ще 7 — зазнали поранень.
🔻 28 лютого о 14 годині було відомо про 4 загиблих та 5 поранених внаслідок обстрілів Херсонщини.
Зранку того ж дня у Херсонській ОВА відзначили, що минулої доби кількість обстрілів була рекордною — 119.