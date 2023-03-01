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Військові РФ обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині, постраждала дитина

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Наслідки обстрілів Херсона, 28 лютого 2023 року.
Наслідки обстрілів Херсона, 28 лютого 2023 року. © Херсонська ОВА / Telegram
Автор тексту: Надія Бондаренко
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Російська артилерія вдарила по Чорнобаївці, однорічний хлопчик зазнав поранень, повідомляє Херсонська ОВА.

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«Зараз карета “швидкої” везе малюка до лікарні, аби медики могли врятувати його життя. Хлопчик у середньому стані тяжкості, уламками скла йому поранило вуха та обличчя», — зазначили в ОВА.

Також унаслідок обстрілів РФ у селі Зміївка на Херсонщині двоє чоловіків зазнали поранень.

«Це 54-річний місцевий мешканець, котрий дістав уламкове поранення стопи, та 34-річний волонтер з Кривого Рогу — його травми більш тяжкі. Чоловік, що прибув допомогати людям, котрі живуть під постійними обстрілами, сам потрапив під щільний ворожий вогонь. Він дістав уламкові поранення руки з неповною ампутацією предпліччя, складні перелами руки та ноги», — повідомили в ОВА.

Постраждалих шпиталізували до Бериславської лікарні.

 

🔻 28 лютого РФ обстріляла Херсонщину, п'ять людей загинули і ще 7 — зазнали поранень.

🔻 28 лютого о 14 годині було відомо про 4 загиблих та 5 поранених внаслідок обстрілів Херсонщини.

Зранку того ж дня у Херсонській ОВА відзначили, що минулої доби кількість обстрілів була рекордною — 119. 

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