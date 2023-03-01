В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 17 кораблів РФ

СИТУАЦІЯ В МОРІ

В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться вже 17 кораблів РФ. 1 березня 2023 року.

З них п'ять носіїв крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом у 32 ракети, повідомили у Командуванні Військово-морських сил Збройних сил України.

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Також в Азовському морі РФ зараз утримує на бойовому чергуванні 1 корабель, а в Середземному морі — 10, із них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом у 72 ракети.

🔻 1 березня начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що загроза ракетних ударів по Україні залишається дуже високою, але атаки не обов’язково будуть масованими. Така висока кількість ракет на бойових кораблях давно не фіксувалася в Чорному морі, зауважила Гуменюк.

🔻 28 лютого керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що збільшення російських ракетоносіїв у морі пов'язане з тим, що РФ не повністю контролює ситуацію навколо своїх пунктів базування.

🔻 27 лютого речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров повідомив, що вже 12 російських кораблів продовжують перебування на безпечній відстані від контрольованого Україною берега.

🔻 25 лютого керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону, що російських кораблів у Чорному морі побільшало вдвічі.