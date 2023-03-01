Ердоган: Президентські вибори у Туреччині перенесені не будуть

Вибори у Туреччині

Голосування пройде 14 травня, як і було раніше заплановано, зазначив президент Туреччини.

Реклама Читати продовження

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на засіданні парламентської фракції Партії справедливості та розвитку. Відео опублікувало агентство Reuters.

«Знайте, що цей народ 14 травня зробить те, що потрібно зробити», — сказав Ердоган.

Також під час засідання він повідомив, що з регіонів Туреччини, де стався землетрус, евакуйовано 811 тисяч людей. Та зазначив, що у зоні стихійного лиха в Туреччині буде збудовано понад 400 тисяч будівель за новими стандартами. За необхідності також зведуть 200 тисяч модульних будинків для громадян, які втратили житло. Також Ердоган пообіцяв не починати будівництво поблизу розламів.

Сьогодні стало відомо, що кількість жертв землетрусів у Туреччині перевищила 45 тисяч людей.

Наступні президентські вибори в Туреччині мають відбутися не пізніше 18 червня 2023 року: голосування має відбутися разом із парламентськими виборами. Кандидат, що переможе, стане президентом країни на наступні п'ять років. У січні 2023 року президент Реджеп Ердоган допустив проведення виборів 14 травня — на місяць раніше від запланованого терміну.

14 травня - знакова для Туреччини дата. 1950 року у цей день на виборах перемогла ісламістська Демократична партія. Тоді голосування поклало край одноосібному правлінню кемалістів, спадкоємицею яких є основна опозиційна партія Туреччини РНП.

Попередні вибори президента Туреччини відбулися 24 червня 2018 року. Ті вибори стали першими, проведеними відповідно до нових законів, ухвалених у ході референдуму роком раніше. Згідно з підсумками референдуму, було здійснено перехід від парламентської форми правління до президентської республіки, термін президентського правління збільшено на один рік до п'яти років; також скасовано посади прем'єр-міністра, збільшено кількість депутатів парламенту.

Перемогу на виборах отримав президент Реджеп Тайіп Ердоган, який обіймав цю посаду з 2014 року і отримав за підсумками референдуму можливість обиратися на виборах 2018 і 2023 року.