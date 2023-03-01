За добу РФ завдала 3 ракетних удари по цивільних об’єктах на Харківщині, є поранені

ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

За добу РФ завдала 3 ракетних удари по цивільних об’єктах на Харківщині, 1 березня 2023 року.

Також військові РФ здійснили понад 20 обстрілів по території України з РСЗВ та завдали 16 авіаударів, зокрема задіяв 2 БпЛА «Шахед-136», яку успішно збили ЗСУ, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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В Енергодарі Запорізької області росіяни намагаються впливати на лояльність місцевого населення до РФ.

За інформацією Гентштабу, військові РФ «із залученням місцевих колаборантів проводять пропагандистські заходи із висвітленням фейкових “переваг” приходу так званої “російської влади” в регіон та обґрунтування її легітимності».

У Мангушському районі тимчасово зайнятої території Донецької області росіяни продовжують чинити тиск на мирне населення.

«Зокрема, через обмеження подачі електропостачання до помешкань. Росіяни знищили електроопору і в населеному пункті на декілька днів зникло електропостачання», — йдеться у зведені.

Разом з тим, на тимчасово зайнятих територіях Луганської області у місцевих фермерів масово псується врожай літо-осінь 2022 року.

«Російська окупаційна адміністрація повністю блокує усім місцевим фермерам можливість реалізовувати зерно як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Також, так звана “окупаційна влада” на неофіційному рівні заборонила усім місцевим пекарням приймати зернові від місцевих фермерів. Українські фермери в розпачі від великих втрат зібраного урожаю», — зазначили у Генштабі.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ. Також українські захисники збили російський БПлА типу «Орлан-10».

Також українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження РФ, 2 склади боєприпасів та 2 комплекси радіоелектронної боротьби росіян.

🔻 1 березня військові РФ обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині, постраждала дитина та два мирних жителя.

🔻28 лютого РФ завдала 1 ракетного та 2 авіаційних ударів по території України.

🔻 28 лютого РФ обстріляла Херсонщину, п'ять людей загинули і ще 7 — зазнали поранень.

🔻 28 лютого о 14 годині було відомо про 4 загиблих та 5 поранених внаслідок обстрілів Херсонщини.