Конгрес тисне на Пентагон щодо постачання Україні F-16 — WP

Літаки для України

На профільних слуханнях, скликаних керівництвом комітету Палати представників із питань збройних сил, кілька республіканців підтримали демократів у тому, що адміністрація Байдена діє недостатньо швидко у рішеннях передачі Україні сучасної зброї, пише Washington Post.

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Конгресмен Джаред Голден зазначив, що двопартійна група законодавців минулого року кілька разів закликала адміністрацію Байдена передати Україні ракети великої дальності на додаток до F-16, зауважує видання.

Також частина представників Конгресу наголосила, що «українці правильно використовують те, що їм дано».

Водночас головний демократ комітету Адам Сміт все ж підтримав точку зору адміністрації президента США, сказавши, що попри те, що всі стали одержимі F-16 останніми тижнями, передача Україні передових літаків призведе до значних витрат.

«Можливо, ми могли б доставити кілька F-16 в Україну протягом року, можливо, 8 місяців, якби ми дійсно проштовхнули це. Але Україні потрібно не просто навчити пілотів, треба навчити механіків, слід мати аеродроми, які можуть прийняти F-16 і запасні частини для ремонту», – сказав Сміт.

У Пентагоні також виступають за надання винищувачів Україні пізніше, зауважує видання. Заступник міністра оборони Колін Кал припустив, що старі F-16 можуть бути передані Україні протягом приблизно 18 місяців. Закупівля та доставка нових може зайняти до шести років.

Він також додав, що за оцінками Військово повітряних сил США, для оновлення парку винищувачів Україні, ймовірно, знадобиться близько 80 літаків.

🔻25 лютого Джо Байден заявив, що наразі виключає передачу Україні американських легких винищувачів четвертого покоління F-16.

🔻19 лютого Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі сказав, що виступає за підтримку надання Україні передового озброєння та літаків.

🔻16 лютого Європарламент закликав до річниці війни надати Україні літаки і все необхідне для перемоги.