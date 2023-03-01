Кулеба назвав п'ять головних поразок Путіна у війні в Україні

Поразки Путіна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, 24 лютого 2023 року

Останньою поразкою стало те, що українці попри атаки РФ вистояли зиму, хоча в планах Росії було знищення енергосистеми країни.

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1 березня 2023 року Путін зазнав п’ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення, зазначив глава МЗС у дописі у фейсбуці.

«Ми вистояли найважчу в своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні. Разом з нами пліч-о-пліч стояли партнери із своєю допомогою», — наголосив міністр.

Також Кулеба перерахував попередні чотири поразки Путіна в Україні. Перша поразка, вважає він, сталася тоді, коли українці не дали з перших днів паралізувати країну страхом.

«Друга - коли ми зірвали план російського бліцкригу. Україна не впала ані за три дні, ані за сім, ані за місяць, ані за рік. І ніколи не впаде», — зауважив Кулеба.

Третьої поразки Україна завдала РФ на дипломатичному фронті, впевнений глава МЗС.

«Світова коаліція за Україну, резолюції, ізоляція, потоки зброї, санкцій, енергетичної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні.

Четверта поразка - втрата Росією великої частини окупованих територій України внаслідок ефективних дій та контрнаступів ЗСУ і решти Сил оборони України», — констатував Дмитро Кулеба.

🔻 24 лютого Дмитро Кулеба заявив, що Росії не місце в Радбезі ООН після злочину агресії проти України. Міністр наголосив, що РФ повинна бути притягнута до відповідальності за скоєні злочини.