На саміті НАТО влітку узгодять нові кроки підтримки України та збільшення інвестицій в оборону

Саміт НАТО

Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю виданню LRT. Також він зазначив, що на саміті у Вільнюсі союзники мають узгодити нові моделі регіональної оборони.

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Столтенберг вважає, що зустріч у Вільнюсі продемонструє єдність НАТО у підтримці України.

«Я сподіваюся, що ми домовимося про нові кроки та заходи, про довгострокову підтримку України, про розширення партнерства з Альянсом», — сказав генсек НАТО.

Столтенберг також сподівається, що союзники узгодять нові плани регіональної безпеки НАТО, нову модель сил Альянсу та збільшення інвестицій в оборону.

«Поки що жодних рішень не прийнято, але я думаю, що поріг у 2% від валового внутрішнього продукту має бути не стелею, а підлогою, мінімальними витратами на оборону», — зазначив Генсек НАТО.

Єнс Столтенберг також нагадав, що запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті.

«Я твердо вірю, що це буде сильним знаком нашої солідарності, підтримки, яку союзники надають Україні, і я сподіваюся, що пан Зеленський зможе бути присутнім. Звичайно, це залежатиме від ситуації в Україні, яка все ще перебуває у розпалі війни», — зазначив він.

🔻 Наступний саміт НАТО пройде 11-12 липня у литовському Вільнюсі. Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський планує взяти участь в ньому особисто. Єнс Столтенберг напередодні заявив, що Фінляндія та Швеція можуть бути прийняті до НАТО вже влітку, а Україна — у довгостроковій перпективі.