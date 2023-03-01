Росіяни можуть здійснити точкові ракетні удари або атакувати кількома хвилями — ОК «Південь»

Загроза обстрілів

Загроза ракетних ударів по Україні залишається дуже високою, але атаки не обов’язково будуть масованими. Про це повідомила начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Реклама Читати продовження

Така висока кількість ракет на бойових кораблях давно не фіксувалася в Чорному морі, зауважила Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Це 15 ворожих кораблів, серед яких залишаються 5 ракетоносіїв, споряджених кількістю до 32 ракет "Калібр". Серед цих носіїв є і підводні», — розповіла Наталія Гуменюк.

Також вона додала, що шторм у морі залишається помірним, що дозволяє противнику здійснити пуск ракет. Наталія Гуменюк також нагадала, що пуски ракет з підводних носіїв доволі складно виявляти українським силам ППО.

«Тому і загроза лишається дуже високою», — зазначила речниця ОК «Південь».

За її словами, зараз спостерігається і активність авіації російських військ.

«З огляду на те, що ворог вишукує нову тактику застосування ракетних ударів, можливо, це не буде обов'язково масований удар. Можливий і точкові, а може й кількома хвилями. Але така готовність свідчить про високу загрозу і треба бути дуже пильними», — зауважила Наталія Гуменюк.

🔻 27 лютого в ОК «Південь» повідомляли, що РФ вдвічі збільшила корабельне угруповання в Чорному морі.