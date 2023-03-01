Росіяни продовжують штурмувати Бахмут — Генштаб

Зведення Генштабу

Всього ЗСУ відбили 85 атак росіян минулої доби. Крім Бахмутського армія РФ продовжує спроби наступу на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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За добу росіяни завдали 2 ракетних та 12 авіаційних ударів, включно із застосуванням 2 БпЛА «Шахед-136». Дрони збито. Також здійснили 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали цивільні люди, повідомляє Генштаб.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили атаки в районі самого міста, а також Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Богданівки, Часового Яру та Білої Гори. Обстрілів зазнали Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ і Залізне Донецької області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни вели наступальні дії в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Червонопопівка, Шипилівка та Білогорівка Луганської області, проте успіху не мали, йдеться у зведенні.

Армія РФ здійснила артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Западне, Лиман Перший, Голубівка, Курилівка, Піщане, Кислівка, Табаївка Харківської області; Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка і Федорівка на Донеччині.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках російські війська продовжують атакувати позиції української армії. Підрозділи армії РФ здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Побєда, пишуть військові.

Обстріляли райони населених пунктів Веселе, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни ведуть оборону, на окремих ділянках намагаються створити умови для переходу у наступ, пише Генштаб. Армія РФ обстрілює з артилерії райони населених пунктів Времівка, Зелене Поле та Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське, Залізничне, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів та Новоандріївка Запорізької області; Іллінка, Марганець і Нікополь на Дніпропетровщині, а також Зміївка, Миколаївка, Антонівка, Зеленівка, Комишани Херсонської області та місто Херсон.

Поблизу північного кордону України формування наступальних угруповань не виявлено, йдеться у зведенні. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Єліне, Баранівка і Тимоновичі Чернігівської області; Рожковичі, Бачівськ, Старикове, Гірки, Атинське, Стукалівка, Будки, Волфине, Грабовське на Сумщині та Гатище, Ветеринарне, Стрілеча, Мороховець, Лук’янці, Тернова, Вовчанськ, Потихонове, Комісарове, Вільхуватка, Тихе, Устинівка та Анискине Харківської області.

Вкотре фіксується евакуація окремих категорій громадян із окупованого Криму, повідомляють у зведенні. Останнім часом військовослужбовці російських окупаційних військ, що дислокуються у Перевальному, відправляють свої сім’ї до Росії, пише Генштаб.

🔻 28 лютого Генштаб повідомляв, що ЗСУ відбили понад 60 атак РФ на п’ятьох напрямках.

🔻 23 лютого у Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили 100 атак росіян.